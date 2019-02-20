貿易談判拉抬 新台幣升2.2分收30.824元

（中央社記者潘姿羽台北20日電）美中持續協商盼能化解貿易戰，根據彭博報導，美國要求中國承諾不讓人民幣貶值，此消息激勵人民幣走揚，新台幣跟著走升但帶動效果有限，新台幣兌美元今天收盤收30.824元，升2.2分。

彭博19日報導，美國正尋求中國承諾不讓人民幣貶值，以做為結束兩國貿易戰協議的一部分。

外匯交易員表示，消息一出，市場對於美中達成貿易協議的態度轉為樂觀，今天亞洲股匯市普遍走高，新台幣隨之走揚，盤中一度升破30.8元，不過在美元走弱下，壽險業及基金跟著進場買匯，因此抑低升幅，終場僅升2.2分。

台灣匯市呈現狹幅盤整已經一段時間，外匯交易員表示，目前市場缺乏顯著的方向性，新台幣兌美元還是會受到消息面影響而有波動，預估除非美中貿易談判等重大事件出現顯著進展或結果，否則市場的觀望氛圍不會輕易散去。

新台幣兌美元今天開盤價為30.840元，最高30.797元、最低30.840元；新台幣兌美元收盤收30.824元，升2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額10.555億美元。（編輯：楊凱翔）1080220