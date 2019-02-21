去年國庫捐款 善心人士19萬最大筆

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）財政部今天公布去年國庫捐款金額為新台幣37萬3736元、共43筆。財政部表示，去年全部捐款都將納入國庫，供國家政務推動使用，其中最大的單筆捐款，為署名善心人士的19萬元。

根據財政部統計，民國100年國庫捐款為歷史新低僅有1102元，民國101年為歷年最高達3338萬元；民國106則為183萬元，去年37萬3736元，較前一年減少8成。

財政部官員說，去年最大單筆捐贈是由一名署名善心人士所捐款，達19萬元。另外還有位許姓民眾，每個月都會捐款，全年共捐了4萬多元。

財政部官員表示，捐款者若未指定用途，將全數納入國庫，供國家政務推動使用、運用；若是指定捐款用途，則由業務主管機關辦理受贈及規劃運用。另外，官員表示，金額無多寡、愛心無大小，都由衷感謝所有捐款者。

為便利捐款者辦理綜合所得稅列舉扣除額捐贈資料，國庫署自民國104年起，透過扣除額單位電子資料交換系統，傳送捐贈資料至稽徵機關建檔，民眾捐款至國庫時，若提供身分證字號，在綜合所得稅網路申報或查詢時，可自動帶入捐贈國庫扣除額資料，簡化捐贈者所得稅申報作業。（編輯：楊凱翔）1080221