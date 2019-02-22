美中高階貿易談判登場 分析家指深遠目標難達成

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）貿易戰休兵期只剩最後8天之際，美國和中國官員今天再次展開高階談判。分析家指出，在美中歧見仍大以及當下時間緊迫的情況下，雙方難以達成川普總統想要的深遠目標。

中國國務院副總理劉鶴領軍的中方談判團隊，以及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）掛帥的美方團隊，在華盛頓展開為期2天的談判。

在會前的合照中，劉鶴和萊特海澤隔桌面對面而坐，兩人靜默不語。對於記者的提問，兩造均未回答。

最新回合的談判表定22日結束，是否會延長至下週，以及一旦延長後在何地談判，目前都不清楚。

前美國貿易官員、目前任職華府智庫戰略暨國際研究中心（Center For Strategic and International Studies）的芮恩希（William Reinsch）表示，在客觀條件限制下，美中這次談判可能只能達成原則性的聲明，而難以達到川普總統想要的深遠目標。

他說，他相信美中雙方會達成一些表面的成效，可能是有關智財權竊取方面，以及中國更加開放投資方面，因為這對美中雙方都有利，但不會達成其他的改變，例如中國國企接受自由市場原則的規範，因為這有損中共對於權力的掌控。（譯者：嚴思祺）1080222