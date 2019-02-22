6都房價台南最低漲最多 南區歸仁等房市活絡

（中央社記者韋樞台北22日電）信義房屋統計近4年6都實價登錄資訊，台南房價最低，但4年成長15%卻是6都最多，由於南科園區就業人口多，為南區、中西區、歸仁區、安南區等4區創造穩定購屋需求。

信義房屋台南金華店店長陳政光表示，台南房價基期低，加上近年許多重大建設持續展開，如鐵路地下化、台南都會區北外環道路等交通題材，讓大台南30分鐘生活圈逐漸成型，買方購屋信心增強。

陳政光指出，台南南區房價基期低，價格親民，生活機能好；中西區地理位置好、商圈成熟、學區好、社區街廓整齊乾淨，外環道路方便，但巷內則鬧中取靜，吸引不少人優先選擇，只要有新增供給，南科工程師很願意在此換屋，購屋需求穩定。

安南區也是近期房市交易熱區。信義房屋台南北安店經理張榮觀察，安南區過去屬台南市郊，這幾年因南科、台南科技工業區、和順工業區等多個工業區相鄰，帶來龐大就業機會，往來人口增加，也成為台南市人口成長較明顯的區域。

張榮表示，安南區最大的優勢為總價及單價都較低，居住及休閒品質都不錯，全區物件多為台南人最喜愛的透天型產品，首購小資族可選擇20年以上的舊透天，總價不到新台幣千萬元，屋齡新一點，10年內的透天總價約千萬元出頭。

近年來市區發展飽和，永康、安南等地區相繼成為台南市區的擴張和延伸地帶。信義房屋台南復國店經理李聿旌表示，永康距離台南科學園區非常近，房價相對親民，許多南科年輕工程師會就近選擇在永康購屋，不僅進市區僅30分鐘車程，聯外交通也相當便利，有國道、台20線貫穿，且相較周邊如新市、善化等區更有學區優勢，也讓鄰近區域的年輕人在成家立業後，喜歡移居永康。（編輯：王永志）1080222