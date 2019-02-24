電價漲不漲3月拍板 物價穩定成關鍵

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部將在3月中下旬召開電價費率審議會，依燃料成本估算，電價有調漲空間；會中也將討論5月是否納入夏月電價提案，不過，為恐帶動物價上漲，短期內實施可能性不大。

經濟部每年4月及10月根據電價費率審議會決議結果調整電價，目前規劃在3月中下旬召開審議會，官員表示，上週已召開工作小組會議，台電將提出計算電價相關成本及售電量推估，以及5月是否納入夏月電價範圍的參考資料。

對於這次會中可能的電價調幅，有審議委員向中央社記者表示，近期國際燃料價格平穩，對電價影響不大；但也有委員認為，目前台灣電價在國際上仍偏低，不利節能減碳及能源效率，不排除調漲可能。

知情人士表示，燃煤機組因空污限制運轉等原因必須降低用量，連帶拉升燃氣用量，加上購買太陽光電費用，都是成本上升因素，不過，去年僅運轉半年的核二，今年則會全年供電，有助平抑發電成本，目前台電估算燃料成本略低於去年9月提出成本，但以公式計算，電價仍有調漲空間。

去年9月台電估算的燃料價格為原油每桶73到75美元，燃煤每公噸新台幣3113元，原建議調幅達8.21%，但因當時各地水患災情，考量對物價影響，電價費率審議會最後決議不調整電價，會中並同意以電價穩定準備780.9億元吸收台電虧損。

根據台電公布財報，台電去年電業虧損140億元，與電價公式中的合理利潤5%有約347億元差距，這次會議中也將討論電價穩定基金提撥金額，如全數撥補，仍有433億元餘裕。

此外，因近3年5月氣溫愈發炎熱，去年有委員提議將5月也納入夏月期間，以抑制用電高峰，經濟部官員表示，台電將提供電價試算參考，供審議委員討論。

有審議委員認為，若5月負載量真的達到現行夏月（6到9月）水準，也許可以考慮將5月納入夏月，不過，也有委員表示，5月納夏月電價雖然只是一個月的差別，對民眾感受的影響卻相當大，必須參考多面向資料客觀討論，包括過去氣象資料分析及未來預測，確認是否為長期走勢，或只是受到極端氣候影響的短期現象，可能無法在這次會議中做出結論。

現行夏月電價為期4個月，電價漲幅除120度以下不漲外，其餘各級距調漲13%至27%不等，以一般住宅夏月平均每戶每月用電420度為例，電費將增115元。（編輯：林孟汝）1080224