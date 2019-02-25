雲達科攜手樂天 MWC展出首個虛擬原生行動網路

（中央社記者韋樞台北25日電）廣達電腦子公司雲達科技將於2019世界移動通信大會(MWC)中，展出與日本樂天合作打造全球首個完全虛擬化雲端原生行動網路，以及新一代電信機房虛擬化基礎架構解決方案。

雲達科表示，隨著日本樂天及合作夥伴將領先在今年10月推出符合5G需求的完全虛擬化行動網路，此架構將為整個電信產業帶來破壞式創新。雲達扮演5G生態系統的推動者，發揮在產業的關鍵角色，創建1個完全由雲端原生的網路，並將網路及服務自動化的計畫。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技看到從雲端服務供應商到電信公司採用雲端運算技術的自然演進，與日本樂天的合作進一步驗證這個趨勢。憑藉雲達在雲端運算的專業知識和經驗，加速了網路轉型的歷程，實現完全虛擬化的4G LTE網路，並可擴展至5G未來。

楊麒令指出，雲達科還在MWC中展出新一代電信機房（Next Generation Central Office, NGCO）虛擬化基礎架構解決方案，展示開放及性能優化的網路功能虛擬化基礎平台（NFVI），實現電信核心網路和邊緣運算虛擬化轉型，加速推進5G創新應用。

楊麒令說，雲達科以兩年時間將資料中心解決方案拓展到電信領域，結合眾多的生態系統合作夥伴共同開發最前瞻的5G解決方案，將傳統的電信機房轉變為開放的虛擬化基礎架構。借助雲達科技NGCO解決方案，電信營運商可以加速上市時間、降低成本，順利推展5G創新應用。

2019世界移動通信大會於25日至28日在西班牙巴塞隆納舉辦。（編輯：黃國倫）1080225