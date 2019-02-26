Honda擬5年砸40億投資 看好台灣內需市場

（中央社記者韓婷婷台北26日電）繼福特(Ford)在2017年宣布在台灣啟動5年新台幣40億元的投資計畫後，去年銷售暢旺的台灣本田(Honda)也宣布，5年內將在台投資40億元，投入屏東廠的設備更新。

台灣本田表示，屏東廠主要供給台灣內需市場，40億元將投入生產設備及先進製程，盼能提升生產效率並導入新車種；另對展間有2年拓點計畫，預計投資10億元，今年將把銷售據點從55個增加至60個。

去年台灣本田在CR-V、HR-V熱賣下，汽車銷售量達3萬8668台、年增14%，機車銷售量也有2603台，X-ADV更成為紅牌進口單一機種銷售冠軍，在紅牌級距市場的總銷售台數達1619台，市占率20.1%。

台灣本田社長伊藤隆人預估，台灣今年新車銷售量約42萬台，較去年的43.5萬台下滑3.45%。台灣本田3大事業體今年營運目標，分別為汽車銷售3.7萬台、機車3300輛、動力產品(泛用引擎、發電機、割草機等)4.7萬台，仍是相對積極的目標。

2002年設立的台灣本田，是日本本田技研工業株式會社100%控股的子公司，台灣本田表示，今年本田即將邁入40萬台的銷售里程碑，除了將完成全台據點的改造外，並繼續擴充服務據點以提供更完善硬體，軟體方面，提升銷售及保養維修的水準之外，也將增加舉辦與車主接觸的活動以提高與消費者互動。（編輯：林孟汝）1080226