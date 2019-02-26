京城銀認列華映呆帳 去年現金股息1.5元

（中央社記者韓婷婷台北26日電）京城銀行今天召開法人說明會，受到華映重整影響，京城銀去年共新增逾放新台幣18.57億元，其中有16.4億元屬於認列華映曝險部位。董事會通過去年每股配發現金股息1.5元。

京城銀董事長戴誠志表示，雖然一度也有意針對綠能的曝險部位打銷呆帳，但因綠能處於債務協商階段，仍在正常繳息，京城銀基於綠能負債比不高，且經營團隊在認真經營，現階段不會打呆。

戴誠志指出，仍盼望華映走過最困難的時刻，銀行經營需考量產業鏈的完整，以及華映幾千名員工的生計，雖然京城銀持有華映的抵押品價值遠大於債權，但並未像同業聲請本票裁定。

京城銀去年稅後純益28.78億元、年減49%，每股稅後純益(EPS)2.51元，資產報酬率(ROA)1.29%、股東權益報酬率(ROE)9.91%，資本適足率(BIS)14.21%，逾放比0.02%，備抵呆帳覆蓋率6863.31%，放款覆蓋率1.53%；除了認列華映呆帳外，戴誠志說，海內外股票部位也認列約5億元損失。

此外，京城銀去年操作海外債券表現不佳，帳上一度出現3300萬美元的未實現損失，京城銀說，今年1月海外債券的未實現利益已經翻正為約700萬美元，國內債券也有約新台幣9000萬元的未實現利益。

針對今年台股看法，戴誠志認為，今年是大選年，股票應該不會太差，但因為台灣企業獲利不會太好，資金會追逐現金股息高的個股，預期今年台股在萬點之上的天數會比萬點之下的天數多；京城銀董事會通過去年每股配發現金股息1.5元，以今天收盤價31.4元計算，現金股息殖利率約4.78%。（編輯：楊玫寧）1080226