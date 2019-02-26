徐旭東會晤Vodafone代表 拚5G商轉奪得先機

（中央社記者江明晏台北26日電）遠傳電信董事長徐旭東率團親征MWC，期間與歐洲電信業者伏德風集團(Vodafone)代表商討未來合作機會，盼在2020年台灣5G商轉奪得先機。

全球行動通訊大會(MWC)在西班牙巴塞隆納舉行，遠傳由董事長徐旭東率領，遠東集團創新長徐國安、遠傳總經理井琪等同行參與通訊業年度盛會。

Vodafone日前宣布成為全世界少數5G商轉測試成功的電信業者，目前在巴塞隆納，消費者可以成功用5G手機使用5G電信網路，預計今年第2季會在歐洲主要城市發展。MWC展期中，徐旭東率隊與伏德風（Vodafone）代表商討未來合作機會、交換5G發展意見，希望在2020年台灣5G商轉奪得先機。

同時，徐旭東在MWC會場體驗各種5G相關應用，並對於愛立信展埸遠距遙控卡車的5G技術很驚豔；徐國安也親自坐上駕駛座，以5G網路遙控一兩千公里之外的卡車挖土。

此外，遠傳身為國際電信區塊鏈技術聯盟(CBSG)創始會員，徐旭東也率團與CBSG會員日本SoftBank 以及TBCASoft創辦人會面，成功測試以遠傳手機錢包跨國支付；遠傳說明，這項使用跨國區塊鏈技術支付的服務，未來將讓消費者出國購物安全又方便，且可以省下信用卡海外消費的手續費。

另一方面，中華電信與愛立信今天宣布雙方共同合作，全面升級跨國行動物聯網服務。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，此次與愛立信的合作，是中華電信在台灣推動行動物聯網的重要進展。

他說，台灣產業以出口為主，中華電信帶頭推動跨國行動物聯網服務，將為企業客戶如政府、金融、製造、零售與物流等，創造產業升級的機會，協助客戶拓展新商機，也為未來5G探尋新的營運模式。(編輯：王永志）1080226