未來2年供電情形 台電：審慎樂觀

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）經濟部長沈榮津明天（4日）將至立法院經濟委員會，備詢及專案報告關於能源政策議題。台電指出，只要機組工程能如期質完工、且機組狀態佳，對未來2年穩定供電審慎樂觀。

因應公投結果，經濟部於1月底公布新版能源政策，確定核一、二、三廠無法延役，核四因種種因素無法重啟。不過，經濟部保證，依現行電源開發規劃2年後不會缺電。總統蔡英文日前也親自闢謠，強調「我們不會缺電」。

不過，各界仍關注能源議題，在地方減煤限制、台商回流以及核能電廠逐步退場下，台電能否達到供電目標備用容量率15%、備轉容量率10%。

根據規劃，核一廠2號機、協和發電廠1、2號機組和大林電廠5號機組將在今年陸續除役。而林口電廠3號燃煤機組、通霄電廠2號燃氣機組將在今年併聯發電。

台電董事長楊偉甫指出，雖然台中、高雄等地方政府祭出台電使用生煤限制，但台電正進行各項電力建設，在林口電廠、通霄電廠等新機組上線後，下半年達到備轉容量率10%目標「沒問題」。

外界擔心因台商回流、電動車以及重大投資案，讓電量增加，會對台灣供電也會造成壓力。徐造華說，台電每年都會做「電力需求預測」。除了統計歷史資料，也會針對用電大戶、產業狀況進行分析，做整合性評估，並且滾動檢討未來用電狀況。外界擔心的因素，已納入電力需求預測中評估。

對於未來2年供電狀況，徐造華表示，穩定供電是台電目標，會努力達到政府要求，依目前工程來看，只要新建機組工程能如期質完工、且機組運維狀態佳，對未來2年穩定供電狀況審慎樂觀。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說，台灣能否穩定供電，數據就會證明一切，依政府推估未來幾年備用容量率、備轉容量率都高於15%及10%，「怎麼看都沒有缺電問題」。

不過，以核養綠公投發起人黃士修對未來供電狀況可就沒那麼正面，他說，在廢核的情況之下，2年後任何情境恐將面臨缺電，2年後的電力缺口，可能連火力也補不起來，所以政府提出以氣代核、以氣養綠，來回應「以核養綠」。

對於未來電價走勢，洪申翰表示，依政府說法，在2025年，電價預估大概比2015年的時候高一點點；而民間智庫看法也差不多，每度約高出新台幣0.1元。他說，屆時將有很多企業需要購買綠電，因此，可能相對高價的綠電都被企業收購，綠電不會併入電網，電價可能不會漲到那麼多。

不過，黃士修說，以發電配比天然氣50%、燃煤30 %以及再生能源20%來看，推估電價會調漲5成，落在每度3.5至4元間。（編輯：蘇志宗）1080303