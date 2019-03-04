台廠南向 看好印度12億人指紋辨識商機

（中央社記者潘智義台北4日電）面板大廠群創光電今天攜手星友科技、速博思舉辦「前進新興印度，玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，看好印度12億人口指紋辨識產品的商機。

控制IC製造商速博思副董事長王銘江表示，15年前指紋辨識技術已經開發，但2013年蘋果iPhone5S將指紋辨識列為標準配備後，去年屏下指紋技術又被業界提出，加上高安全性大尺寸指紋辨識產品市場競爭者少，在蘋果推波助瀾下，指紋辨識產品已被視為生活必需品。

王銘江說，傳統的信用卡指紋辨識機已無法適應撓曲的需求，但此次推出的新技術卻可達到撓曲的要求，正可在需求龐大印度市場發揮。

他強調，印度由中央政府統一支付介面與身分證平台，大力推動電子支付，因此印度擁有12億人口指紋辨識資料。現在印度市場發展的潛力正如同10年前的中國，是一個即將爆發的指紋辨識市場，但卻缺乏平價的指紋辨識產品，所以正是可提供高階又平價產品的台廠，進入印度市場的好時機。

科技部產學司長邱求慧應邀在記者會致辭時表示，因印度推動全民指紋建檔，指紋辨識機在當地將可望有很大的商機可期，對行動支付認證市場而言，印度也是很有潛力的經濟體。

邱求慧指出，以國內生產毛額（GDP）來看，印度已是全球第6大經濟體，近年GDP成長率有7%，今年也應可望有7%，值得台廠前進印度找尋商機；科技部將持續鼓勵新創事業，也會與廠商共拓印度市場。

他說，印度積極發展產業，學習台灣的科學園區模式，台灣科技部近期也與民間合作，在印度班加羅爾成立台印科學園區。（編輯：郭萍英）1080304