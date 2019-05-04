台灣自行車廠商拓商機 紐約參展初體驗[影]

台灣永祺車業參加紐約自行車休閒展，展示一款2020年將在歐洲上市的電動自行車，配備250瓦馬達電機及500瓦電池，可提供輔助力道。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年5月4日

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）紐約年度自行車休閒展今天開幕，為拓展消費市場，台灣自行車輸出業同業公會首度組團參展，11家廠商展示電動自行車和輪圈、座墊等零配件，擦亮台灣自行車王國招牌。

紐約自行車休閒展（Bike Expo New York）為美東規模最大自行車展，今年在曼哈頓下東城36號碼頭籃球城（Basketball City）舉辦，為期2天。紐約市五區自行車暢遊（TD Five Boro Bike Tour）接著於5日登場，將美東年度自行車熱潮帶到最高點。

交通部觀光局、中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處及駐美投資貿易服務處合作，在展場舉辦系列活動，與首次組團赴紐約參展的台灣自行車輸出業同業公會一同推廣台灣觀光與自行車產業。

台灣自行車輸出業同業公會秘書長張蕙娟表示，過去20多年，會員廠商習慣參加企業對企業（B2B）展會，但新世代要有新作法，這次企業對消費者（B2C）展會初體驗呈現整車及零配件，可讓美東消費者看到縮小型台灣自行車產業鏈。

台灣廠商致力研發，優質自行車產品推陳出新，去年出口平均單價突破600美元，頗受歐美市場中高階客群青睞。張蕙娟說，台灣自行車產業擁有充沛製造能量，下個10年的藍海將是電動自行車。

永祺車業在會場展示一款明年將在歐洲上市的電動自行車，配備250瓦馬達電機及500瓦電池，可提供輔助力道，讓車主騎起來更輕鬆。

永祺車業開發部經理朱偉誌說，電動自行車在歐洲很風行，在美國尚未打入主流，但市場正逐漸成形。

觀光局駐紐約辦事處則力推台灣自行車旅遊，向參觀者介紹6月展開的「2019台灣自行車節」，除提供旅遊資訊和諮詢服務，攤位還舉辦集章轉輪盤抽獎和台灣自行車旅遊紀念照相活動，與華航、長榮航空公司一同推廣台灣觀光。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，台灣觀光產業實力雄厚，旅遊網站Globe Spots連續多年將台灣列為全球10大推薦旅遊目的地之一。無論自行車慢遊、挑戰，台灣都是最棒地點，希望美東民眾能將台灣當成旅遊時騎自行車享受的地方。

外貿協會駐紐約辦事處則在會場舉辦說明會，邀請業者介紹台灣自行車產業現況，提前為明年度台北自行車暨運動用品展暖身。（編輯：施燕飛）1080504