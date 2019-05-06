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新聞專題
美中貿易談判協商
就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普5日表示，由於中國試圖重新協商，談判陷入牛步，10日起對2000億美元中國商品的懲罰性關稅稅率將調高至25%，讓全球兩大經濟體美中之間貿易緊張加劇。
美中貿易談判協商
新聞專題
美中貿易談判協商6/13

川普揚言對中國商品提高關稅 亞股應聲大跌

最新更新：2019/05/06 12:41

（中央社香港6日綜合外電報導）美國總統川普揚言10日起，要對中國2000億美元商品提高關稅至25%，來加快美中貿易談判的進度後，亞洲股市應聲重挫。

許多觀察家預期美中貿易談判步入尾聲，但殺出川普這個程咬金從中搗亂，陸股和港股在亞洲地區領跌，人民幣也重貶。

川普昨晚發推文說：「過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%關稅。10%關稅將於週五（10日）提高至25%。」

中國國務院副總理劉鶴本週將赴美談判，美國媒體報導中方正在考慮他們的立場，川普發出警告將讓後續幾輪談判蒙上陰影。

外匯交易商萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「川普今天早上用牛刀殺雞，交易員和投資人本週可能只想到『貿易談判』這4個字而已。」

港股早盤重挫3.6%，上海股市大跌逾5%。新加坡股市下跌3%，台北股市下挫1.8%，雪梨和威靈頓股市都挫跌1%。東京和首爾股市因逢國定假日休市。

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）全球研究主管張愉珍說：「在每個人都聚焦在10日的截止期限之下，這使得最後結果非好即壞的可能性更高了。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080506

地機族
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