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台塑四寶4月營收1257億 台化公安定檢年減逾1成

最新更新：2019/05/06 15:50

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶公布4月營收合計新台幣1257.59億元，月減3.7%，年減10%；其中台化因工廠公安事故及定檢影響，4月營收289.42億元，月減31.3億元約9.8%，年減12.6%最多。

台塑四寶合計4月營收1257.59億元，月減3.7%，年減10 %。前4月合計5102.41億元，年減8.4%。

台化營收衰退較多，4月營收289.42億元，月減9.8%，年減12.6%；前4月合計1203.75億元，年減8.9%。

台化表示，4月營收比3月衰退31.3億元，主要是受芳香烴3廠(ARO-3)事故，及芳香烴1廠(ARO-1)、SM海豐廠安排定檢影響，衰退9.8%，其中量差減少29.9億元，售價差減少1.4億元。

台塑4月合併營收192.09億元，月增2.7%，年減1.8%，累計前4月合併營收722.21億元，年減2%。

南亞4月合併營收250.74億元，月增0.4%，年減10.1%，累計前4月合併營收959.95億元，年減12.8%。

台塑化4月合併營收525.34億元，月減4.2%，年減11.2%，累計前4月合併營收2216.5億，年減8.1%。（編輯：蘇志宗）1080506

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