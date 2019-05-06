台灣IBM良師益友計畫 獲全球傑出志工獎

（中央社記者吳家豪台北6日電）台灣IBM公司與財團法人公益平台文化基金會合作推出「良師益友計畫」，由IBM經理人與導生分享經驗，該計畫獲得2018年IBM全球傑出志工獎，為IBM志工獎項的最高榮譽。

2018年IBM全球傑出志工獎日前揭曉，該獎項旨在鼓勵IBM員工和團隊應用IBM技術，「良師益友計畫」在全球超過250個申請案中成為最終獲選的15個專案之一。獲選的組織除了接受全球表揚之外，也將各獲得總額1萬美元（約新台幣31萬元）的獎勵，鼓勵其繼續發展相關非營利組織專案。

IBM發布新聞稿表示，「良師益友計畫」成員包括10名來自顧問、行銷、業務等部門的IBM職場導師和16名基金會青年志工（導生），一起參與為期9個月、每月一次的主題聚會。此計畫以導生制方式進行，每組導師與導生會搭配2到3名志工，並透過小聚會、大聚會等形式由導生向導師請益或進行討論。

擔任此專案負責人的台灣IBM協同合作暨人才管理解決方案資深業務總監鄭舜元說，在為期9個月的計畫期間，IBM的10名經理人將自己的職場、專業與個人研究經驗與年輕的公益平台志工分享，透過互相交流意見、聆聽他們的困擾跟想法，也讓導師透過自己的分享，從年輕學子身上與他們的回饋中，進一步了解人才培育的需求與未來計畫可持續發展的方向。

財團法人公益平台文化基金會執行長蔡慈懿表示，透過與IBM的合作，公益平台得以有計畫地架構志工服務與學習的廣度與深度，不但讓專業志工發揮所長，並深化志工的技能與專業，達到培育未來非營利組織人才的目的。（編輯：蘇志宗）1080506