業成對手搶單iPhone 日系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北7日電）日系外資認為，觸控模組廠業成GIS-KY面臨對手搶單iPhone，恐抵銷指紋辨識新訂單貢獻，調降評等至劣於大盤，目標價下修到102元；另一家日系外資重申中立評等，目標價降到110元。

業成股價今天下跌1元開出，沿平盤116.5元震盪，盤中漲幅約0.43%，成交量超過4500張。

日系外資發布研究報告表示，今年下半年新款蘋果iPhone可能改採其他觸控技術，對業成不利，加上日本顯示器公司（JDI）與宸鴻TPK-KY結盟恐導致iPhone訂單競爭惡化，並抵銷業成指紋辨識新訂單的貢獻，預期業成今年第2季營收將季減16%、年增5%，至新台幣248億元，投資評等從「持有」調降至「劣於大盤」，目標價從110元下修到102元。

另一家日系外資指出，今年下半年將推出的OLED版iPhone可能變更Force Touch觸控感壓技術，恐影響業成今年下半年營收和獲利年增率，因此將業成2019年、2020年每股盈餘預估值下修12.4%、8.2%，至11.01元、9.44元，目標價從113元降到110元；考量iPad今年出貨優於預期，且iPhone產品週期已過谷底，維持業成「中立」投資評等。（編輯：楊玫寧）1080507