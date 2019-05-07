工研院成立眼視光大平台 整合業界串連商機

（中央社記者韋樞台北7日電）台灣近視、青光眼、糖尿病眼底病變人口多，雖然眼科臨床研究、醫材、治療上有一定成就，但缺乏整合。工研院今天成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連產學研資源看透商機。

包括大學眼科、晶碩光學、明達醫學、晉弘科技、承賢科技、艾克夏醫療儀器、台灣醫療器材同業公會等多家廠商與學界、醫界，共同成立「台灣眼視光大健康產業平台」，未來將由工研院扮演串連整合角色。

根據世界衛生組織2018年統計，全球約13億人口有視力損害，帶動醫療支出；工研院也預估，全球眼科醫材市場到2023年將達584.4億美元，顯示眼科疾病從技術研發到產品上市，從檢測診斷到醫療照護，具備巨大商機。

工研院副院長彭裕民指出，台灣近視人口比例全球第一，每10人就有9人近視，近3人是高度近視；青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名患者，預估2020年時將突破45萬人。工研院看到這趨勢，設法努力以科技研發協助產業開發新產品以造福大眾並擴展新市場。

「台灣眼視光大健康產業平台」召集人暨工研院生醫所長林啟萬表示，工研院成立眼視光大平台就是要加速新產品開發和產業化，所以必須要結合臨床需求、眼睛檢測醫材、治療藥物和敷料醫材、臨床試驗、到最後的場域驗證、國際行銷推廣，才能加速創新產品開發及上市，讓台灣邁向眼科產業的領先群。

林啟萬指出，台灣在眼科醫療各個環節上都有不錯的成就，但缺乏有系統的串連整合，因此產學研界組織這個平台之後，首要工作先將產業界拉入平台，例如幹細胞治療、視網膜遠距治療、眼底鏡等服務，尤其是要結合臨床醫療服務，讓研發和產業及產品可以銜接。

林啟萬說，其次這個平台可以協助科技、藥物的研發以及藥物的載具進行場域驗證和臨床實驗；最後要讓通過實驗和驗證的新器材透過平台去上市。

目前工研院在眼科治療各項服務上已有部分成就。例如在檢測上，已開發完成「行動視力檢查箱」，讓眼科醫療服務走出醫院和社區，到偏鄉服務；另外，針對糖尿病眼底病變辨識系統，運用人工智慧深度學習，可直接完成糖尿病視網膜病變嚴重度判讀，輔助醫護人員即時診斷。

在眼藥上，突破以往眼滴劑不易達到眼底黃斑部與視網膜困境，讓眼底病變獲得最佳治療方式，目前已洽談技轉，待成功上市後預估可嘉惠國內近900萬人；此外，還包括協助角膜傷口修復的眼角膜敷料等。（編輯：鄭雪文）1080507