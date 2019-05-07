大同股東會前哨戰 市場派提案擬解任獨董

（中央社記者吳家豪台北7日電）面臨經營權之爭的大同公司將於6月17日召開股東常會，市場派股東已提案新增3個討論事項，皆為解除獨立董事職務，外界預期股東會當天可能上演表決大戰。

持股大同約11%的三圓建設董事長王光祥今天接受中央社記者採訪表示，大同獨立董事蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘沒有善盡管理公司的責任，已不適任，因此市場派股東提出3項議案，擬解任獨立董事。

大同最新公告指出，股東三雅投資股份有限公司、新大同投資顧問有限公司，以及股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案新增討論事項。另由公司派新增提案，擬修改公司章程。

公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份的股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。大同市場派股東依此規定提出3項議案，意味著股東會當天可能上演表決大戰。

大同集團成立至今超過百年，近期面臨內憂外患，旗下華映、綠能鉅額負債，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。綠能因去年財報淨值轉為負數，已在5月2日下市，另一家子公司華映去年淨值轉負，確定5月13日下市。

大同去年認列華映及綠能轉投資虧損約新台幣99億元，淨損332.93億元，每股虧損4.75元，虧損創上市以來新高。（編輯：楊玫寧）1080507