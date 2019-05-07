智慧家電廠禾聯碩競拍 底價每股82.73元

（中央社記者潘智義台北7日電）本土智慧家電廠禾聯碩今天指出，配合初次上市前辦理現金增資，其中6257張採競價拍賣，底價每股新台幣82.73元，競拍期間5月6日起至5月8日止。

禾聯碩表示，上市前辦理現金增資發行新股以及過額配售，對外公開承銷股票當中的競拍底價每股新台幣82.73元，預計5月10日開標，5月底正式掛牌上市。

禾聯碩日前董事會已通過107年度配發現金股利，待6月6日股東常會決議通過後即可正式發放，若以上市後掛牌股本計算，本次競拍得標者，如股票持有至除息基準日，每股可配發現金股利約7.9元。

禾聯碩說明，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過832張。

禾聯碩統計，去年合併營收53.26億元，稅後純益8.10億元，每股純益12.13元，寫下歷史新高；以禾聯碩近期在興櫃市場表現，上市後成為家電業新股王可期。

禾聯碩指出，主力產品液晶顯示器在台灣市場銷售量已連續4年第1，家用空調產品也連續3年國產品牌銷售台數第1名。近期推出生活小家電DC變頻風扇、掃地機器人、電暖器、空氣清淨機等眾多商品，並已於去年陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置。（編輯：李信寬）1080507