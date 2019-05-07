更多編輯台推薦新聞：
改造美國安局駭客工具 中國間諜攻擊占上風
國際

改造美國安局駭客工具 中國間諜攻擊占上風

參與旺角騷亂後傳棄保來台 李倩怡將直播現聲
兩岸

參與旺角騷亂後傳棄保來台 李倩怡將直播現聲

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

川普頒總統自由獎章 伍茲哽咽謝家人喊媽我愛妳
運動

川普頒總統自由獎章 伍茲哽咽謝家人喊媽我愛妳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
麻疹個案趴趴走 盧廣仲演唱會國賓戲院都中鏢
訊息平台
首頁 / 證券

智慧家電廠禾聯碩競拍 底價每股82.73元

最新更新：2019/05/07 15:24

（中央社記者潘智義台北7日電）本土智慧家電廠禾聯碩今天指出，配合初次上市前辦理現金增資，其中6257張採競價拍賣，底價每股新台幣82.73元，競拍期間5月6日起至5月8日止。

禾聯碩表示，上市前辦理現金增資發行新股以及過額配售，對外公開承銷股票當中的競拍底價每股新台幣82.73元，預計5月10日開標，5月底正式掛牌上市。

禾聯碩日前董事會已通過107年度配發現金股利，待6月6日股東常會決議通過後即可正式發放，若以上市後掛牌股本計算，本次競拍得標者，如股票持有至除息基準日，每股可配發現金股利約7.9元。

禾聯碩說明，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過832張。

禾聯碩統計，去年合併營收53.26億元，稅後純益8.10億元，每股純益12.13元，寫下歷史新高；以禾聯碩近期在興櫃市場表現，上市後成為家電業新股王可期。

禾聯碩指出，主力產品液晶顯示器在台灣市場銷售量已連續4年第1，家用空調產品也連續3年國產品牌銷售台數第1名。近期推出生活小家電DC變頻風扇、掃地機器人、電暖器、空氣清淨機等眾多商品，並已於去年陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置。（編輯：李信寬）1080507

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報