儒鴻聚陽首季獲利創波段新高 廣越虧損同期新低

（中央社記者韋樞台北8日電）成衣三雄儒鴻、聚陽、廣越今天發布首季財報，儒鴻EPS 3.28元，創歷年同期新高；聚陽EPS 2.32元，亦為近3年最高；廣越首季EPS小虧0.52元，為歷年同期新低。

儒鴻首季合併營收新台幣62億4429萬元，年減5.1%；營業毛利17億2832萬元，年減2.54%，毛利率27.68%，勝過去年同期的26.95%；稅前淨利11億2753萬元，年增2%；本期淨利與歸屬母公司業主淨利均為9億93萬元，年增1.04%；每股稅後盈餘（EPS）3.28元，創下歷年同期新高。

聚陽首季合併營收67億1957萬元，年增30.96%；合併稅後淨利歸屬於母公司業主4億8656萬元，年增52.13%；EPS 2.32元，為近3年同期新高。

廣越首季合併營收23億1591萬元，年增98.85%；營業毛利2億2105萬元，年增201.98%；營業淨損6057萬元，稅前淨損4433萬，稅後淨損4160萬元，EPS小虧0.52元，為22年以來同期虧損最少的一年。

儒鴻表示，首季受惠於產品組合優化、生產效率和匯率較佳等因素挹注獲利。儒鴻越南新廠營運順利，越南3期的布廠目前產能滿載，兩座成衣廠勞工招募順利，產能利用率全滿，今年自行生產成衣加上外包產能，估計月產逾千萬件；目前儒鴻正在規劃擴建布料和成衣新廠。

儒鴻指出，今年儒鴻取得NIKE和LULULEMON等運動品牌和瑜珈服大廠的訂單比去年還多，目前第2季維持營運往前邁大步的看法不變，但大步到何種程度要視出貨順利與否；第3季成長動能須待時間近一點才知道；估計第4季仍是營運最旺的季節。

由於NIKE為奧運贊助大廠，儒鴻指出，奧運訂單預計明年4、5月為出貨高峰，明年首季將備料積極生產，儒鴻會將產能平均分配到各廠。

聚陽首季獲利成長幅度優於營收成長幅度，主要是客戶下單力道強勁，且追補單的訂單也不少，聚陽可選擇利潤較高的訂單，客戶也對追補單的價格堅持不若以往強，造就聚陽獲利優異。

聚陽指出，目前第3季的訂單確認還在進行中，主要是客戶控制庫存，下單速度較慢，且不會太早下單，同時會視市場反應來增加追補單的數量；估計第2、3季的營運還會正成長。

對於明年奧運會相關服飾訂單，聚陽透露，運動服飾營收占聚陽全體營收的1/4，奧運服飾對大品牌來說會帶來營運正成長，但對一般運服飾來說頂多是話題。

羽絨服大廠廣越表示，首季是羽絨服產業傳統淡季，通常都會小虧，廣越成立以來均如此；第2季進入旺季可彌補首季小虧，上半年可望轉虧為盈。展望今年，美元對新台幣匯率趨於穩定且相對強勢，羽絨原物料亦屬穩定波動且微幅上揚趨勢；廣越的越南前江廠及隆安新廠開出新產能除帶動營運升溫以外，生產效率已愈趨成熟。再加上羽絨原料廠尚弘羽絨自去年轉虧為盈後，今年可望進一步推升獲利成長動能。

廣越指出，美中貿易戰再起，造成全球局勢多變，廣越生產重鎮並不在中國，可望成為貿易戰間接受惠企業，廣越樂觀看待全年業績及獲利可望再創新猷。（編輯：蘇志宗）1080508