虎航年底上興櫃明年底上市 華航持股低於7成

（中央社記者韋樞台北8日電）華航董事會今天通過子公司台灣虎航預計今年12月登錄興櫃，明年第4季掛牌上市；華航和所有子公司將持有虎航股分在70%以下，華航將以釋股和現金增資方式降低持股比例。

華航表示，依據台灣虎航上市時程規畫，預計今年12月登錄興櫃，明年第2季申請上市，明年第4季台灣虎航掛牌上市。

同時為符合上市審查準則第19條第1項第3款規定，需降低華航及所有子公司持有台灣虎航股分占比至70%以下，因此依台灣虎航上市時程規畫，將以釋股及現金增資等方式降低華航及所有子公司持股比例以符合法規。

另外，董事會也通過引進租用14架空中巴士(Air bus) A321 neo客機，並自2021年起派飛區域航線；同時啟動11架A321 neo確定訂單(Firm Order)及5架選購權( Option)協商作業。

華航表示，依國際航空運輸協會(IATA)預測，未來20年全球旅運人次將持續增長；這次華航引進新窄體客機將是華航繼引入10架777-300ER新長程大運量客機及14架A350-900新長程中運量客機後的另一個重要里程碑；同時藉由引進新機降低燃油成本、減少起降噪音外，期待自長程航線至區域航線，華航機隊煥然一新，全面提升營運效益。

此外，由於空運貨物量日益增長，特殊節日更是一位難求，華航繼2014年到2016年引進10架波音777-300 ER客機後，節省油耗效益顯著，因此華航近日正與波音公司正式啟動777F貨機研議案，並簽署合作備忘錄，研議範疇含3架確定訂單及3架選購權。

華航指出，777貨機和同型客機均配置GE 90型同款發動機，有助發動機管理優化並降低維修成本。飛航組員完成差異訓練後，即可執行飛行任務，有助機組人力彈性運用。

華航強調，777F貨機的貨盤與貨櫃規格與現有747 -400F貨機相近，可維持艙位整體供給量，且比747-400 F貨機省油超過20%，為酬載營運效益較佳的雙發動機全貨機，引進全新貨機後，可望加強貨運競爭力。

這3架777F貨機研議案確定訂單預計陸續投入歐美航線與部分區域線，逐步替換部分營運中747-400F貨機。（編輯：李信寬）1080508