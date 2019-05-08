防陸貨偽標洗產地 經濟部出招消除灰色地帶

（中央社記者廖禹揚台北8日電）歐美各國陸續對中國產品採取反傾銷稅及平衡稅措施，與台灣政府合作嚴防洗產地轉輸，經濟部今天表示，已配合大規模清查、監督等加強管理作為。

經濟部今天發布新聞稿表示，由於中國大陸產能過剩，歐美各國陸續對中國產品採取反傾銷稅及平衡稅措施，因台灣鄰近中國，過去有若干不肖業者將遭查獲疑似洗產地；此一情形自美中貿易衝突後有增加趨勢，美方也提出警示，期望台灣嚴格監控此一情況。

經濟部國際貿易局副局長劉威廉說明，台灣政府與歐盟反詐欺局簽有行政合作協議，與美國也有台美關務互助協定，都會相互提供資訊查證貨品產地的方式，防杜中國貨品透過台灣洗產地，過去曾有數個涉及螺絲、太陽能產品、自行車等產品的偽標產地案件，經查獲後移送地檢署偵辦中。

經濟部表示，為降低國際間對台灣協助洗產地的疑慮，政府已採取大規模的清查、監督及修法等加強管理作為，例如經濟部已提案修訂貿易法，擬將違反原產地規定的罰則由過去的新台幣30萬元，提高到300萬元，以及訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定。

此外，對於自行車、太陽能產品等業者高度關切的違規轉運問題，經濟部、財政部與相關業者多次開會討論，採取各項因應做法包括：

一、自貿區出口電動自行車及自行車，需先向貿易局取得輸出許可證。二、進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附進口國產證。三、海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地。四、自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤。五、美國對中國大陸課徵301關稅，因此當台灣業者出口課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。

經濟部表示，相關部門採取加強作為後，仍有收到歐美提出涉嫌洗產地的案件，但進口國目前仍在偵查中，尚無明確案例。

經濟部指出，若這些洗產地的案例經查證屬實且持續不斷地發生，將造成外國政府認為台灣是為大陸貨品洗產地來源，對MIT產品的國際形象及信譽造成嚴重損害，危及合法貿易廠商的權益。為保持MIT的品牌與國際聲譽，避免台灣陷入美中貿易糾紛，政府不希望台灣擴大灰色地帶，呼籲業者勿從事違規轉運行為，以共同維護台灣整體對外貿易利益。（編輯：林孟汝）1080508