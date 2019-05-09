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日月光投控4月營收 月減1.7%

最新更新：2019/05/09 15:59

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）日月光投控自結4月合併營收新台幣290.51億元，較3月295.66億元減少1.7%。法人預估，日月光投控第2季業績小幅成長5%左右。

其中日月光投控4月封裝測試及材料營收188.41億元，較3月190.83億元減少1.3%。

展望今年營運，日月光投控日前表示，第2季包括手機、伺服器、筆電等晶片封測需求回升，5G基地台晶片訂單需求看佳，預期第2季業績可回溫，今年可望逐季成長。

展望第2季業績，法人預估，日月光投控第2季業績將小幅季增約5%，有機會優於去年同期，可望受惠IC封測訂單需求回溫。不過電子代工（EMS）業務可能還受庫存調整因素牽動，但EMS毛利率可望回升。

日月光投控根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，展望預期在擬制性基礎下，以新台幣計價，封測事業第2季生意量約為去年上半年平均值。在擬制性基礎下，封測事業第2季毛利率將與去年上半年相仿。

若以美金計價，電子代工服務第2季生意量將與去年第2季水準相仿；以美金計價，電子代工服務第2季營業利益將與去年第2季水準相仿。（編輯：林沂鋒）1080509

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