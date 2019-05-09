遭疑量身打造標案 睿綸生技聲明終止中科計劃

（中央社台北9日電）時代力量立法委員黃國昌質疑中科為鴻海子公司睿綸生技量身打造標案，科技部日前已成立專案小組調查。睿綸生技今天主動發布聲明，將終止這項服務計劃案。

睿綸生技（H.SPECTRUM）的聲明稿表示，為公開公正獲得「中科園區智慧機器人創新自造基地－創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案」評選得標，絕無涉及民意代表所指控不法情事，若有涉及不法願接受國家法律制裁。

睿綸生技強調，成立4年來，始終秉著為台灣新創服務的熱情，在新創實績上，已引進與輔導超過400名跨領域生醫產業人才、打造超過5000人次聚合的生醫新創平台，更帶領台灣生醫新創年輕人接軌全球市場，開展歐、美、日、星等國際路演機會，台灣的年輕人開始在國際舞台發光發熱的同時，H.SPECTRUM也與有榮焉。

黃國昌2日在立法院司法及法制委員會，就中科管理局主辦的「中科園區智慧機器人創新自造基地-創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案」採購，質疑中科為特定廠商量身打造標案。

科技部指出，已成立專案小組進行調查，由次長擔任召集人，各相關單位納入專案小組成員，就各自專業全面檢視，並進行必要行政處置。（編輯：林孟汝）1080509