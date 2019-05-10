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前4月稅收4759億歷年同期新高 年增0.03%

最新更新：2019/05/10 17:06
財政部10日公布4月全國賦稅收入實徵淨額為新台幣1122億元，增幅7.3%，其中以營業稅、使用牌照稅各增加22億元、土地增值稅增加16億元較多。中央社記者徐肇昌攝　108年5月10日
財政部10日公布4月全國賦稅收入實徵淨額為新台幣1122億元，增幅7.3%，其中以營業稅、使用牌照稅各增加22億元、土地增值稅增加16億元較多。中央社記者徐肇昌攝　108年5月10日

（中央社記者吳佳蓉10日電）財政部今天公布4月全國稅收新台幣1122億元，年增76億元，增幅7.3%；累計前4月實徵淨額4759億元，年增2億元，增幅0.03%，創歷年同期新高。

累計前4月全國稅收占累計分配預算數100.6%，占全年預算數19.9%。

4月全國稅收與去年同月相比，以營業稅、使用牌照稅各增加22億元，土增稅增加16億元較多，但菸酒稅減少9億元。

累積前4月全國稅收與去年同期相比，則以營所稅增加57億元，遺產稅增加13億元，使用牌照稅增加12億元較多，惟證交稅減少58億元、貨物稅減少27億元，營業稅減少26億元。（編輯：林沂鋒）1080510

財政部10日公布4月全國賦稅收入實徵淨額為新台幣1122億元，與去年同月相比，以營業稅、使用牌照稅各增加22億元、土地增值稅增加16億元較多，但菸酒稅減少9億元。中央社記者徐肇昌攝 108年5月10日
財政部10日公布4月全國賦稅收入實徵淨額為新台幣1122億元，與去年同月相比，以營業稅、使用牌照稅各增加22億元、土地增值稅增加16億元較多，但菸酒稅減少9億元。中央社記者徐肇昌攝 108年5月10日
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