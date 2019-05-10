投資人對貿易協議抱樂觀 亞股漲多跌少

（中央社香港10日綜合外電報導）美國總統川普昨天對美中貿易協議展望發表正面評論，激勵投資人信心，上海股市今天應聲勁揚逾3%，引領多數亞洲股市收高，結束本週震盪走勢。市場持續關注美中貿易談判進展。

法新社報導，中國國務院副總理劉鶴昨天和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及美國財政部長梅努欽（Steven Munchin），在華府展開攸關重大的貿易談判首日磋商。

川普昨天表示，他接獲中國國家主席習近平捎來一封「美好的信」，而達成貿易協議是「可能的」。本週深陷沉重賣壓的亞股，今天開盤應聲樂觀走揚。

不過，川普決定將2000億美元中國銷往美國貨品關稅大漲逾倍至25%的措施，如期在台北時間今天中午12時起生效。北京隨後表示「深表遺憾」，將採取反制措施。亞股跟著逆轉走跌。

然而，上海和香港股市稍晚仍強勁反彈。因投資人期待，美中兩大經濟強權將能達成協議，以避免貿易戰。大多數觀察家警告，兩國貿易戰若開打，恐粉粹全球經濟成長，並重創股市。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）指出：「儘管加徵關稅措施已開始生效，但美國官員允許目前在運輸途中的中國貨品豁免於新措施，意味加徵關稅仍有可能避免。」

他說：「這代表有潛在機會達成協議，儘管是有限的機會。」

上海股市本週一至週四累計大跌超過7%，今天收盤勁揚3.1%。香港股市收高0.8%，雪梨和首爾股市皆收漲0.3%，新加坡股市收高0.1%。

但東京股市收盤下跌0.3%，威靈頓、馬尼拉、台北和孟買股市也全數收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080510