更多編輯台推薦新聞：
報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看
產經

報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

張安平：台泥台北廠將變更地目 規劃設長照中心

最新更新：2019/05/13 19:28

（中央社記者韋樞台北13日電）台泥公司董事長張安平今天表示，台泥在台北市的預拌混凝土廠和高雄鼓山區水泥廠的土地資產不會出售，應以資產活化創造價值較重要；台北廠初步規劃設立長照中心，但須變更地目。

台泥集團今天下午舉行法說會，會中投資人提問台泥在台北市市民大道和基隆路口，以及高雄鼓山區的水泥廠土地資源雄厚，究竟未來該如何開發利用。

張安平表示，他不喜歡賣祖產來獲利，反而應該將這些土地資源活化，初步構想台北廠的土地其中一部分用於設立長照中心，目前已送計畫給台北市都發局，不過由於地目還是工業用地，須通過北市府和內政部審議來變更地目。

台泥總經理李鐘培在法說會中表示，台泥台北預拌混凝土廠逾6600坪，預計8月會搬到汐止，原址改為長照中心；高雄鼓山廠2年前也開始規劃，目前正在處理土地變更階段。

至於今天媒體刊登台泥實施庫藏股護股價，張安平否認實施庫藏股來護股價，而是要將庫藏股送給台泥公司同事，藉以獎勵和留住人才，與護股價完全無關。

不少法人關心台泥在海外投資土耳其和葡萄牙企業進展。李鐘培說，土耳其OYAK公司2018年稅後淨利3億8127萬土耳其里拉（約6397萬美元），今年首季OYAK公司受土耳其政經情勢不穩，營收下滑36%，成本下滑19%，稅後淨損6292萬土耳其里拉（約1100萬美元）。

李鐘培表示，未來要審慎觀察6月23日土耳其伊斯坦堡市長重選的結果，以及里拉貶值情形；他估計，土耳其未來有可能拉高利率、壓低通膨，才能抑制里拉貶值，讓政經恢復穩定。

至於投資葡萄牙企業部分，李鐘培指出，目前正在向葡萄牙政府及歐盟遞件申請投資這家企業中。（編輯：蘇志宗）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報