張安平：台泥台北廠將變更地目 規劃設長照中心

（中央社記者韋樞台北13日電）台泥公司董事長張安平今天表示，台泥在台北市的預拌混凝土廠和高雄鼓山區水泥廠的土地資產不會出售，應以資產活化創造價值較重要；台北廠初步規劃設立長照中心，但須變更地目。

台泥集團今天下午舉行法說會，會中投資人提問台泥在台北市市民大道和基隆路口，以及高雄鼓山區的水泥廠土地資源雄厚，究竟未來該如何開發利用。

張安平表示，他不喜歡賣祖產來獲利，反而應該將這些土地資源活化，初步構想台北廠的土地其中一部分用於設立長照中心，目前已送計畫給台北市都發局，不過由於地目還是工業用地，須通過北市府和內政部審議來變更地目。

台泥總經理李鐘培在法說會中表示，台泥台北預拌混凝土廠逾6600坪，預計8月會搬到汐止，原址改為長照中心；高雄鼓山廠2年前也開始規劃，目前正在處理土地變更階段。

至於今天媒體刊登台泥實施庫藏股護股價，張安平否認實施庫藏股來護股價，而是要將庫藏股送給台泥公司同事，藉以獎勵和留住人才，與護股價完全無關。

不少法人關心台泥在海外投資土耳其和葡萄牙企業進展。李鐘培說，土耳其OYAK公司2018年稅後淨利3億8127萬土耳其里拉（約6397萬美元），今年首季OYAK公司受土耳其政經情勢不穩，營收下滑36%，成本下滑19%，稅後淨損6292萬土耳其里拉（約1100萬美元）。

李鐘培表示，未來要審慎觀察6月23日土耳其伊斯坦堡市長重選的結果，以及里拉貶值情形；他估計，土耳其未來有可能拉高利率、壓低通膨，才能抑制里拉貶值，讓政經恢復穩定。

至於投資葡萄牙企業部分，李鐘培指出，目前正在向葡萄牙政府及歐盟遞件申請投資這家企業中。（編輯：蘇志宗）1080513