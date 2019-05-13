東哥遊艇首季虧 在手訂單創新高

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇今天公布第1季合併營收新台幣2.52億元，年減59%。稅後淨損2.68億元，基本每股稅後虧損2.96元，但在手訂單卻創新高。

東哥遊艇今年3月底參加美國棕櫚灘國際遊艇展（Palm Beach International Boat Show 2019），累計在手訂單創新高，金額逾9000萬美元，目前在手訂單的交期已排至2020年，其中預計今年年底前將有15艘遊艇交船，超越去年14艘總銷售量。

東哥遊艇指出，今年將推出Ocean Alexander全新系列84呎、45呎遊艇，明年新款船型已在生產排程中。同時，搭配未來多款新船型陸續問市，今年更將正式重返歐洲新市場，提早布局2020年商機。

東哥遊艇說，因產業特性的緣故，今年第1季沒有80呎以上大型遊艇交船，僅銷售小尺寸船型及售後維修收入，故營收較去年同期減少6成，合併營收為2.52億元。

因此，因應今、明年將陸續推出多款新船型，除布局參展亮相之外，也預先為新船型的推廣暖身，投入更多廣告預算，致營業費用較去年同期提高3成。

東哥已排定多場海外參展時程，今年計畫參加5月澳洲黃金海岸遊艇展、9月歐洲坎城、及摩納哥國際遊艇展、11月美國羅德岱堡國際遊艇展等國際大展，以及各地區域性船展。（編輯：李信寬）1080513