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大同股東會議案攻防 地院駁回市場派股東聲請

最新更新：2019/05/13 22:21

（中央社記者吳家豪台北13日電）大同公司今天發布重大訊息公告，羅得投資等市場派股東針對股東提案權的聲請案，全數遭台北地方法院裁定駁回；股務人士指出，這項裁定有助於公司派在股東會上的議事攻防。

大同將於6月17日舉行股東常會，市場派股東已提案新增3個討論事項，皆為解除獨立董事職務，外界預期股東會當天可能上演表決大戰；市場派同時向北院聲請，要確保前述提案都列入股東會議程，並且不會「被動手腳」。

持股大同約11%的三圓建設董事長王光祥日前說，大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘未善盡管理人責任，已不適任，因此提案解任獨董。

根據大同公告，包括羅得投資、三雅投資、欣同投資、競殿投資、新大同投資顧問與鄭豐儀、鄭佳佳等市場派股東日前向北院提出聲請，要求大同公司須將股東提案列為股東會議案，不得以任何理由排除或異動。

不過，台北地方法院認為，難認聲請人已釋明有何防止發生重大的損害或避免急迫的危險，或有其他相類的情形，而有定暫時狀態的處分必要，對上述聲請均駁回。

大同表示，大同董事會一向恪遵法令，也尊重股東提案權，遺憾的是提案股東於董事會審查提案前即透過律師發函並散布不實言辭予媒體，惡意詆毀，大同籲請提案股東勿再濫用股東權利干擾公司正常營運，以免損及大同名譽與其他多數股東權益。（編輯：陸倩瑤）1080513

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