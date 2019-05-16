宸鴻看好奈米銀觸控 第4季量產

（中央社記者潘智義台北16日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻董事長江朝瑞今天在股東會表示，奈米銀觸控產品已獲5家客戶認證，首先鎖定電子白板應用，已在中國大陸翔安建置一條產線，預計第4季量產。

江朝瑞指出，奈米銀適合搭配摺疊面板產品使用，期盼摺疊式手機能帶來商機，但宸鴻的奈米銀產品將先鎖定大尺寸的電子白板等產品，中小尺寸的手機面板應用將是下一波重點。

他透露，奈米銀觸控產品除現已通過5家客戶認證，並已送另外1家大客戶認證中，期間可能較長。

另外，宸鴻4月12日宣布，與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書，擬透過Suwa參與日本顯示器公司（Japan Display Inc.）私募增資，將投資2.3億美元為上限，攜手富邦、嘉實科技投資管理有限公司間接取得日本顯示器公司約49.82%股權。

對於股東提問有關投資日本顯示器公司進度，宸鴻表示，目前仍與日本顯示器公司協商中，並無更進一步進展。

宸鴻說明，與JDI另簽署液晶顯示器（LCD）商業合作協議，以強化觸控及顯示器產業供應鏈上下游合作及垂直整合，提升生產及新技術開發綜效，並拓展觸控螢幕於車用電子市場的滲透率及擴大客戶群。（編輯：趙蔚蘭）1080516