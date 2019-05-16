台印茶產業合作 黃志芳：推廣台灣珍奶到印度

貿協董事長黃志芳（左3）16日在新德里舉辦的台灣形象展中，帶領印度貴賓到珍珠奶茶館體驗台灣珍珠奶茶。中央社記者康世人新德里攝 108年5月16日

（中央社記者康世人新德里16日專電）2019年台灣形象展今天在新德里開幕，主辦單位外貿協會董事長黃志芳強調今年台灣形象展設置珍珠奶茶館，希望推動台灣珍奶產業到印度發展，也將推動台印茶產業合作。

2019年台灣形象展上午開幕，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳在開幕致詞時，特別談到他在走訪印度各地時，發現台印有共通的茶文化，因為印度人碰到客人來訪會提供奶茶，台灣也有同樣的「奉茶」文化；因此形象展特別設置珍珠奶茶館，現場有老師泡茶給參觀者試喝體驗，讓印度民眾也能了解、體驗台灣的茶文化。

貿協在形象展也特別邀請茶藝老師表演一整套台灣喝茶的程序與儀式，充分展現台灣的茶文化。

在開幕式結尾時，黃志芳更邀請印度貴賓上台坐在台灣傳統長板凳上，由茶藝老師的小女兒一一「奉茶」，體驗台灣的「奉茶」文化。

黃志芳在帶領印度貴賓參觀台灣珍奶館時，更主動邀請貴賓嘗試台灣珍珠奶茶，印度貴賓都對這樣的特殊香氣和口感讚不絕口。

黃志芳在接受媒體聯訪時說，這次在台灣形象展設置珍珠奶茶館，除了強化台印間的共同連結，更想在印度推廣珍珠奶茶。

他說，珍珠奶茶很適合印度人的口味，尤其這次提供給參觀者試喝的珍奶，除了甜度加大，也添加了印度香料，所以很適合印度人口味，印度貴賓喝了都讚不絕口，台灣珍奶產業絕對在印度可以好好發展。

此外，黃志芳表示，貿協去年針對印度市場進行調查，也赴印度東北6省考察，其中也包括了茶產業，貿協希望在製茶技術和行銷上，媒合台印產業合作，也協助以農業為主的印度東北6省發展。（編輯：高照芬）1080516

貿協董事長黃志芳（右4）16日在新德里舉辦的台灣形象展開幕典禮上，邀請台印貴賓體驗台灣的奉茶文化。中央社記者康世人新德里攝 108年5月16日