投信：全球醫療類股修正 長期買點浮現

（中央社記者韓婷婷台北17日電）近期全球醫療類股受到美國全民醫療保險提案影響投資氣氛轉弱，保德信投信表示，目前藥價風險負面影響可望逐漸降低，新藥核准上市動能強，股價經過修正後，長期買點浮現。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，美國民主黨可能候選人桑默思提出的Medicare for All（全民醫療保險）對醫療產業造成衝擊，法案提議使醫療產業股價出現較大波動修正。

江宜虔分析，此制度將可能對民營企業創新能力造成的影響，現行聯邦醫療保險計劃(Medicare)及聯邦醫療補助計畫(Medicaid)中以量計價不具效率性，醫療成本控管將會是問題，所以目前判斷法案實施可能性偏低。

回歸醫療產業企業獲利表現，江宜虔指出，美國S&P500指數中，醫療產業今年首季營收及獲利成長整體表現超越市場平均。根據Factset統計，醫療產業今年第1季營收成長13.7%，優於3月底預期12.7%，也優於S&P500公司第1季營收年成長率5.3%。

此外，Factset預估醫療產業今年營收年成長率12.2%，優於整體S&P500公司營收預估年成長率4.7%，為10大產業中獲利表現最佳類股。

江宜虔表示，近期全球醫療類股受到Medicare for All提案影響投資氣氛轉弱，根據歷史資料統計，醫療產業相對整體股價指數平均溢價為7.3%，截至上月底MSCI全球醫療指數相對MSCI全球股價指數本益比溢價僅0.7%，股價估值處於長期投資時點，此波修正可作為逢低分批布局買進時點。（編輯：楊玫寧）1080517