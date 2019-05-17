美免稅待遇名單移除土耳其 但減半鋼鐵進口關稅

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國今天結束讓部分土耳其出口商品免稅進入美國的貿易優惠待遇，但將土耳其鋼鐵進口關稅減半至25%。

白宮表示，根據土耳其經濟發展程度，終止土耳其參與普遍性優惠關稅制度（GSP）的資格是恰當的，並表示這項決定將在明天生效。

美國貿易代表署（USTR）今年3月初表示，因為「土耳其經濟發展足夠」，而不再有參與資格。美國貿易代表署去年8月在兩國陷入外交爭論時，便開始審查這個北大西洋公約組織（NATO）同盟的資格。

但安卡拉一直希望華府不會做出這項決定，表示這將違反美國總統川普與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）制定的750億美元貿易往來目標。

在去年爭端期間，川普對土耳其鋼鋁祭出50%的進口關稅稅率，以對這個北約盟國經濟施壓，迫使它釋放依恐怖主義罪嫌逮補的美國牧師布朗森（Andrew Brunson）。布朗森去年10月獲釋。

川普向土耳其課重稅導致土國里拉狂瀉，自此從安卡拉計劃購買俄羅斯飛彈系統，到分散在敘利亞的利益，兩國外交關係陷入緊張。

在今天隨後的聲明中，白宮表示將把去年8月實施的50%關稅減半至25%。美方表示：「為解決國家安全受到威脅的損害，維持大部分國家現有的25%關稅是必要且適當的。」

土耳其是參與普遍性優惠關稅制度的120國之一。這個制度是美國最悠久、也最大的貿易優惠計畫，目的在透過消除數千項產品的關稅，促進受益國家及地區經濟發展。

根據美國貿易代表署，美國2017年在普遍性優惠關稅制度下，從土耳其進口16.6億美元商品，占美國進口土耳其貨物總量17.7%。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080517