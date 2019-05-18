台灣形象展閉幕 印度總理辦公室曾來參觀

2019年台灣形象展18日閉幕，吸引2萬人次印度買主和參觀者參觀，促成龐大合作商機。圖為台灣精品館合昇昌國際展示台灣研發製造的驚奇瓶，吸引許多人參觀。中央社記者康世人新德里攝 108年5月18日

（中央社記者康世人新德里18日專電）2019年台灣形象展今天圓滿閉幕，共吸引2萬人次參觀。其中，工研院開發的SWAGO共享電動機車系統，雲派科技的預約車位系統，獲印度總理辦公室派人前來參觀了解。

2019年台灣形象展16日至18日在新德里舉行，今天傍晚閉幕，以文化觀光教育、智慧城市、智慧醫療、內需、消費、農業科技、綠能科技等為6大亮點的展覽呈現台灣軟硬實力，主辦單位中華民國對外貿易發展協會統計，參觀人次達2萬人次，創下新高。

貿協今年主推的重點茶產業及電動機車、綠色能源、醫療設備等多項參展產業，都吸引許多印度業者洽談合作。

貿協將今年的台灣形象展重點放在文化上，並設立珍珠奶茶館，提供各種時尚和傳統的茶飲給參觀者試飲，成為這3天最熱門的展館之一。參展的業者也說，確實碰到許多印度餐飲業者希望尋求與台灣合作。

另外，文化總會策劃的「六感台灣」館，提供廟宇、臭豆腐、線香等各種香味給參觀者親自嗅聞，同時也設置虛擬實境體驗區讓參觀者體驗台灣美景，還有影劇區展示「通靈少女」等頗具國際知名度的影視作品。

在台灣精品館方面，獲得台灣精品標章的合昇昌國際推出由自行研發、設計，在台製造的驚奇瓶，透過高壓氣體在2分鐘內讓水分子碰撞後，讓飲品的口感和質地產生不同的風味，獲得印度餐飲業者的青睞。

合昇昌國際總經理楊進德表示，首次探尋印度市場，反應熱烈，展覽首日就有逾百家印度業者爭取代理權。

外貿協會表示，符合印度政策發展需求的綠色生活館在3天展期中傳出佳績，印度空氣污染嚴重，參展商旋天環保公司三合一空氣污染防治設備，能把廢氣處理後再利用達到零排放，獲得日本豐田汽車（Toyota）印度分公司洽詢合作。

符合印度推動電動車政策的亞太燃料電池科技等多家台灣廠商，同樣也是這次形象展中最多印度業者爭取洽詢合作的對象。

亞太燃料電池科技市場行銷部業務專員王銘發說，由於他們所提供的氫燃料是亞洲最早商品化的綠色燃料電池解決方案，而且完全不會對環境造成任何傷害，包括能源備援、機動車輛（機車、電動人力車等）等印度業者，甚至有印度知名廠商也都希望與他們合作。

此外，台灣醫療設備與器材也成為展場中的亮點，包括亞堤仕生醫科技展示透過腦波了解孩童腦部發育的儀器、保生國際生醫推出功能最齊備的小型血液檢驗儀器，還有歐立達展示德國大廠採用、可減輕分散足部壓力、減緩背部和腿部疼痛的足墊產品，也都成為展覽中的熱門洽詢產品。

貿協去年在新德里舉辦首屆台灣形象展，共促成促成逾1.2億美元商機，貿協董事長黃志芳表示，今年的商機至少維持和去年一樣的水準，但更重要的是促成台印文化及更多產業的交流與接觸。（編輯：高照芬）1080518