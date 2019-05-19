貿易戰兩強互不相讓 後市關注外資與台股回年線

（中央社記者韋樞台北19日電）美中貿易戰兩強互不相讓，甚至成為美國2020選舉的重要議題；台股上週信心受貿易戰影響而跌破年線。法人認為，後市須關注外資動向和台股能否彈回年線，應靜待行情止穩再擇優。

台股加權指數17日收在10384.11點，上週指數較前1週下跌328.88點，跌幅約3.07%，跌破年線10444.19點。全體上市公司總市值新台幣31兆3679.36億元，較前1週減少9876.89億元，減幅約3.05%。

美國總統川普已揚言1個月內若無協議，將針對其餘價值3250億美元從中國進口商品課關稅，不過6月底的G20峰會川普將與中國國家主席習近平會面，屆時雙方是否有所轉圜，備受市場關注。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，貿易戰接下來觀察點在於習近平的態度重於川普的推特，貿易戰將持續一段時間，中國不會妥協、美國將透過任何方式阻撓崛起。貿易戰也將成為2020美國選舉重要議題，沒有鬆手的可能。

陳奕豪分析，貿易戰對台灣產業的影響主要來自加速資金回流台灣，資產營建以及內需相關，可以觀察受惠程度。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖為兩強打架，但台灣身為最佳工廠管理者，也是最佳合作夥伴，拉長來看，最終長期應有望受惠。

廖哲宏指出，貿易談判餘波盪漾，華為再度成為箭靶，但其實現階段不用太過擔心；原因是華為自去年起就開始備庫存，目前庫存至少可滿足半年到1年，不致被斷貨，目前亦未出現砍單，而最佳幫手就是台商，若以此情勢推估，對後市並不需要太悲觀，甚至預測亞系供應鏈有望藉此機會崛起，進而替代部分美系供應商的市場，長期看來，不見得對台商不好。

廖哲宏表示，儘管中美貿易餘波盪漾，股價率先反映，但目前來看，基本面並未出現重大變化，不論是復甦步調、還是訂單狀況，亦未受到顯著影響，像是半導體、無線耳機等題材仍具長線投資價值。

陳奕豪則看好短期權值股與特定傳產會較佳，包括金融與高殖利率、營建資產等。科技選股方向沒變，但等待更好的買進點，族群仍是5G、Server、電動車、AI等等。

陳奕豪提醒，後市可關注大盤若迅速站回年線後強力反彈，表示市場預期樂觀，操作上建議待行情止穩，可選擇財報績優、與下半年題材偏多，或殖利率保護的營運成長股。廖哲宏則認為可注意外資籌碼在後市是否有進一步鬆動，仍需要再關注匯市變化。（編輯：林興盟）1080519