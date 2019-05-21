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亞股漲多跌少 華為禁令和貿易戰仍令市場不安

最新更新：2019/05/21 19:32

（中央社香港21日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少。但美國將華為打入出口管制黑名單，加上美中貿易戰，仍讓投資人坐立難安。分析師警告，這些危機恐持續一段時間。

美國以國安為由、將華為和旗下多家附屬事業列入出口管制「實體清單」（Entity List），禁止華為在未獲美國政府許可下與美國企業往來後，谷歌（Google）宣布停止供應服務，造成華爾街股市以科技股為主的那斯達克指數重挫，引發亞股投資人不安。

部分觀察家警告，在美國總統川普和中國國家主席習近平利用6月G20峰會之便會面前，陷入停滯的美中貿易談判難有任何進展。

第一富蘭克林金融服務公司（First Franklin Financial Services）首席市場策略師尤英（Brett Ewing）說：「市場原對本月達成貿易協議稍感樂觀。但現在投資人肯定認為貿易談判恐得再拖上一段時間。」

分析師表示，美國禁令恐衝擊華為海外手機銷售，讓南韓對手三星（Samsung）得以趁機鞏固全球霸主地位。

星展集團（DBS Group）經濟學家馬泰英（Tieying Ma，音譯）說：「依我們所見，隨著貿易戰打擊美中需求，亞洲電子製造商也將受重創。」

在部分觀察家同意華為創辦人任正非所說，華為可吸收美國禁令帶來的衝擊下，上證綜合指數盤初雖遭逢賣壓，終場反彈收漲1.23%；深證綜合指數收漲1.77%；港股恆生指數收挫0.47%。

中閱資本管理公司總經理孫建波說：「少了美國供應商，全球電信業供應鏈仍可完美運作。」

「中國和美國不太可能坐視最糟情況發生，這涉及在各方面豎起貿易壁壘，意味著兩敗俱傷。所以最糟狀況（市場）可能已反映。」

至於亞洲其他股市，日股日經指數收跌0.14%；南韓股市收漲0.27%；台北股市收漲0.64%；新加坡股市收挫0.69%；澳洲股市收漲0.37%。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080521

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