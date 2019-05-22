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遏阻中國產品假冒越南貨 越海關加強檢查

最新更新：2019/05/22 16:49

（中央社河內22日電）越南經濟專家表示，美中貿易戰升溫，有業者假造越南等國為產品原產地，把中國產品轉輸出到美國，以逃避高額關稅。越南海關總局下令加強檢查並嚴處，遏阻中國產品假造原產地是越南。

「民智報」新聞網站今天報導，越南海關總局日前發出公文，要求各地海關機構加強檢查進口貨物來源，遏阻業者把中國產品偽造原產地為越南。

海關總局表示，若發現偽造行為，可依照違規程度採取罰款或追究刑事責任等措施。

越南經濟專家阮春成（Nguyen Xuan Thanh）等人分析指出，在美中貿易戰的影響下，越南經濟短期和中期將受惠，但長期而言也面臨極大風險。

經濟專家分析，中國產品因無法輸出美國而湧入越南等市場，除了讓越南境內產品面臨激烈競爭外，業者還可能會設法假造越南等國為原產地，把中國產品轉輸出到美國，以逃避高額關稅。此一手法對越南存在長期性貿易風險，因為越南對美貿易目前呈現順差，未來越南產品有可能被美國課徵高額關稅。

報導說，實際上中國產品偽造越南為原產地的現象存在已久，許多中國產品仿冒越南良好品牌，再偽造「越南製造」（Made in Vietnam）標籤進入越南市場銷售，衝擊越南品牌信譽，讓越南業者和消費者受到影響。

專家警告，中國初步加工的產品或成品出口到越南完成最後加工階段，偽造越南為原產地，以享有對美國等市場的出口關稅優惠，將對越南造成很大風險。（編輯：周永捷）1080522

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