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京城銀決脫手綠能債權 標售底價21.6億約75折

最新更新：2019/05/22 20:37

（中央社記者邱柏勝台北22日電）大同集團子公司綠能下市，最大債權銀行京城銀行決定「認賠殺出」，今天公告公開標售綠能債權。京城銀原持有新台幣29億元債權，但標售底價為21.6億元，等於打了75折。

京城銀行今天上午公告綠能債權標售，包括債權及從屬之擔保物權，擔保品為不動產、機器設備、股權，公開標售底價為21億6000萬元。即日起至6月11日可領取標單，預計6月12日上午9時至10時進行投標，於6月12日上午10時開標。

針對投標人資格，京城銀提出4大條件，首先要求投標人須為有完全行為能力的本國或外國自然人，或依法設立的法人，若為我國法人型態，則限定是依公司法設立的公司。其次，標售標的的借款人、保證人、背書人、擔保物提供人，不得參與投標，且參與估價的外部專家及其擔任負責人的法人，也不得參與投標。

第三，投標人應具有適切財務能力及管理能力，得進行本標案；第四，投標人過去無不法催理紀錄，或涉及暴力或財產犯罪。

此外，若投標人屆時得標，京城銀也要求得標者不可賤賣債權或擔保品，同時須遵守既有的債權債務協商決議。

京城銀表示，投標人得為債權資料審閱之實地調查（DD），並應提前告知京城銀有DD的要求，若有未及領取標包但仍有意DD，則須另行簽署京城銀要求的切結書等文件。

綠能於今年1月28日與銀行團債權債務協商會議中達成共識，多數銀行同意借款可延至今年底，但京城銀董事會仍決議，基於「降低自身經營上的不確定性」理由，決定將債權整包公開標售。（編輯：張均懋）1080522

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