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雙子星案審查 經濟部：目標6月底前結果出爐

最新更新：2019/05/23 13:02

（中央社記者廖禹揚台北23日電）台北雙子星案得標公司涉中資疑雲，經濟部今天表示，已要求各相關單位在5月25日前送回審查意見，必要時會請投資人來報告，目標在6月底前審查完畢。

台北市雙子星開發案去年由港商南海控股旗下南海控股、馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊得標，但南海控股卻捲入中資疑雲，立法院經濟委員會邀請經濟部等單位就雙子星案是否涉及中資及國安問題等爭議進行專案報告。

經濟部政務次長王美花答詢時表示，經濟部已要求各單位在5月25日前回報審查意見，再看情況決定是否召開小組會議，或直接排審，若有必要，也會要求投資人前來報告說明，希望全案在6月底前能有結果出爐。

時代力量立法委員徐永明與民進黨籍立委郭國文質詢時指出，國安局為防堵假消息，目前監控6個中國自媒體及5個內容農場，其中香港01創辦人為南海控股集團主席于品海，質疑有國安疑慮；國安局表示，已掌握此事，相關資料都會蒐集齊全，交由聯審機制審查。

經委會今天通過臨時提案，要求經濟部投審會針對雙子星案召開會議確認審議結果的前一週，若立院有開臨時會，要偕同陸委會、國安局、外交部等相關部會至經委會進行專案報告，若無臨時會，則須彙整書面報告送交經委會。（編輯：林淑媛）1080523

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