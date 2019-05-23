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廢印花稅影響地方財源 財長：替代方案很多

最新更新：2019/05/23 14:08

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）行政院長蘇貞昌指示檢討印花稅存廢，因涉及地方財源，立委要求須有替代財源配套。財政部長蘇建榮說，會儘速完成研議，若要廢除，以過去經驗，可以編列預算方式補助，未必要改課營業稅或修財劃法。

蘇建榮今天受邀赴立法院財政委員會備詢。針對行政院指示檢討印花稅，國民黨立委賴士葆質詢時表示，印花稅每年稅收近新台幣120億元，若要廢除，光台北市就會減少財源40億元，財源缺口財政部是否會全部買單，不然等於是「中央請客、地方買單」。

民進黨立委余宛如詢問，印花稅跟營業稅是否有重複課徵的問題，同時貨物稅的課徵也有影響產業發展的疑慮，為促進消費，是否也要一併檢討，民進黨立委王榮璋則追問，印花稅若廢除了，有沒有可能改課營業稅。

對此，蘇建榮回應，過去加值型及非加值型營業稅法上路時，就曾討論要在適當時機廢除印花稅，過去賦改會也曾有類似建議，但印花稅涉及地方重要財源，最終各方討論後，沒有得出具體結果。既然如今業者提出檢討意見，行政院也指示要檢討，現正朝此方向審慎研議中。

至於替代財源怎麼來，蘇建榮說，方式很多，改課營業稅也是方式之一，也可比照過去土增稅減半課徵的經驗，透過財政部賦稅署編列預算來彌補地方財源，不一定要動營業稅，或是修財劃法。若要廢除印花稅，必須要修法，提出方案後會先送行政院審議，之後送立法院完成修法。（編輯：鄭雪文）1080523

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