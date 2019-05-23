外地建商進軍北市 住展：可先做都更或合建案

（中央社記者韋樞台北23日電）房市研究單位住展雜誌發現，以往多由台北市建商南下各縣市興建房屋，但今年以來卻有新北、桃園、台中和高雄的建商北上台北市推案，但最適合的選擇是都更與合建案。

另外，力麒建設董事長郭淑珍今天表示，今年房市的量和價將持平表現，大部分購屋人為自住客，投資客較少。目前力麒也積極參與都更和危老條例改建市場，以突破大台北土地貴又難買的困境。

住展雜誌統計，今年預估有新北市的新濠建設、宏利發建設與勝輝機構；桃園的麗寶機構、昭揚建設、竹城建設；台中的希伯崙集團；及高雄的隆大營建等8家中南部建商前進北市推案，總銷售新台幣逾百億元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，新濠、宏利發、竹城、希伯崙、隆大等5家建商均為首次在台北市推案；昭揚、勝輝則是多年後重返台北房市；麗寶為全國性建商，近年來持續耕耘台北市場，今年再推指標案。

何世昌指出，台北房地產市場雖然誘人，但建地稀少且昂貴，建商想覓得價位適合、地塊方整的土地相對困難。因此都更或合建等方式，成為外來建商至北市推案的好選擇。

何世昌說，今年上半年北市在地建商推案信心減弱，整體推案量縮，但外來建商推案卻有增無減，適度填補供給低潮，消費者的選擇更多。雖然對部份北市在地建商來說，房價相對利潤有限，但對外來建商而言，台北房市擁有最高的房價水準、最高的消費能力，誘因依然很大，預期進軍北市的建商還會更多。

郭淑珍表示，現在大台北地區土地買不到且價格又高，過去堅持以自有土地才興建房屋的原則需要調整，目前不論都更、危老改建的方式都會參與。

力麒表示，目前走危老條例有兩塊土地正在洽談，皆位於台北市敦化南路靠近仁愛路附近；都更案部分位於天母西路及中山北路6段，均進行逾10年，天母西路案已在興建中，中山北路6段案子有機會在明年推案。（編輯：黃國倫）1080523