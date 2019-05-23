德宏轉型元年啟動 複合材料LPG瓶將出貨

（中央社記者江明晏台北23日電）德宏工業積極轉型，今天收到台灣財團法人危險物品安全基金會核發的複合材料液化石油氣(LPG)容器型式認可證書，所開發的華人首家複合材料液化石油氣瓶也將在近日出貨。

德宏為全台印刷電路板(PCB)上游電子級玻纖布廠，兩岸都有生產基地，未來也將在大陸江西省興建玻纖布上游的電子級玻纖紗窯，目前也積極轉型跨入複合材料容器領域。

德宏歷經4年餘籌備、研發跨入全球華人首家複合材料液化石油氣瓶研發生產，繼今年1月取得歐盟運輸協會(簡稱TPED)專為瓦斯壓力容器認證規範德國萊茵TUV認證，今天再收到台灣危險物品安全基金會核發的複合材料LPG容器型式認可證書，可在國內正式銷售。

德宏表示，近日除將正式出貨台灣本島、澎湖、馬祖，初估1條月產能約1萬支的生產線可在半年內滿載，在先前獲得德國萊茵TUV認證後，也已有海內外多組廠商尋求合作LPG瓶銷售，甚至擴及其地應用領域的汽車、無人機等氫氣、壓縮天然氣(CNG)容器的開發。

德宏指出，台灣市面已見來自挪威進口的10公斤規格複合材料LPG瓶，這家公司產品進入商品化已有18年，上市自今未曾發生事故，但在台售價遠高於德宏產品。目前台灣國內流通的傳統LPG鋼瓶約1200萬支，使用超過30年必須強制淘汰，全台市場估計每年約汰換50萬支，潛在產值逾新台幣10億元待開發，德宏看好對營運助益可期。（編輯：李信寬）1080523