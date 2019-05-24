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禾聯碩上市 明年進軍東南亞

最新更新：2019/05/24 10:53

（中央社記者潘智義台北24日電）智慧家電廠禾聯碩今天正式掛牌上市，董事長蔡金土受訪時表示，液晶顯示器在台灣銷售第1名，將在明年進軍菲律賓、越南等東南亞市場。

蔡金土指出，因採客製化的智慧家電整合行銷策略，可有效帶動銷量，禾聯碩液晶顯示器在台灣的商務旅館、汽車旅館市占率高達7成，未來將朝5星級飯店市場邁進。

他說，看好東南亞國家民眾愛唱歌的熱情，將推出搭配卡拉OK的電視外銷當地。目前已與台灣的電商及實體通路商合作，將在明年投入東南亞市場。

禾聯碩今天以新台幣91元掛牌上市，盤中來到101元，上漲10.98%。

禾聯碩107年度合併營收53.26億元，稅後純益8.10億元，每股純益12.13元，創歷史新高。今年第1合併營收11.7億元，稅後純益達1.37億元，每股純益2.05元，優於去年第1季合併營收11.3億元，稅後純益1.30億元，每股純益1.95元。

禾聯碩指出，空調在台灣銷售第4，僅次於是日立、大金、國際，是本土品牌銷售第1，隨著天氣逐漸轉熱，空調等夏季產品出貨開始大量增加，進入第2季銷售旺季，今年4月營收4.5億元，較去年同期的4.06億元，成長10.78%。

禾聯碩表示，董事會已決議擬每股配發現金股利9元。若以5月23日收盤均價110.16元計算，殖利率達8.17%。（編輯：楊凱翔）1080524

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