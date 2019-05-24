三商家購上半年扎根基本功 拚經濟規模

（中央社記者江明晏台北24日電）三商家購以美廉社為核心品牌，總經理邱光隆今天表示，因應市場競爭，今年將持續引進高毛利商品、增加加盟店比例，上半年扎根基本功，看好隨經濟規模擴大帶動毛利成長。

興櫃股三商家購今天舉辦股東常會，三商家購核心品牌為美廉社，以社區超市定位，滿足家庭日常所需為主要訴求，2018年全年度美廉社門市新增55家，關閉門市2家，累計共達670家門市，連同其他品牌截至2018年底，共開設680家門市。

三商家購表示，今年美廉社開了16家，關了5家，共有681店，5月下旬要增設門市拖拉門系統，用以增加坪效，目前已導入約60家，今年將達200家。

三商家購經營實體及線上零售業務，旗下包含大美折扣超市、心樸市集、美廉城超、Go美廉等7大品牌，其中，又以「美廉社」為主要核心品牌。原訂今年第2季送件，力拚在第4季上市，三商家購指出，目前上市計畫按步驟進行。

三商家購2018年度合併營收和稅前淨利分別為新台幣120億元及2.2億元，分別較前一年度成長7.37%以及58.59%，在店數持續增加產生規模經濟下，毛利率及稅前淨利率隨之提升，2018年度分別為24.47%及1.83%，較前一年度增加0.78%及48%，去年每股盈餘3.58元，優於前年的2.66元。

2018年，三商家購引進策略投資人日本住友商事株式會社(Sumitomo Corporation)，透過相關策略合作帶來經營上的助益，除吸取日本超市經營相關經驗外，更協助引進多樣進口商品，增添門市商品多樣化，未來相關效益將逐步顯現。

展望今年，三商家購預期，台灣勞動法規將日趨嚴格，相關人事支出勢必持續增加，為降低經營成本，並兼顧拓展據點等計畫，公司將逐步增加加盟店比例，以減少人事及租賃成本，並激勵加盟主自我提升毛利。目前加盟店比例25%，希望今年提升到3成。

此外，為配合千店目標，三商家購將持續提高物流倉的產能利用率，透過物流管理優化，降低相關成本，並持續減少不必要的損耗及報廢。另為使門市產品與競爭者產生差異化，2019年公司將致力提高進口及自有品牌商品的銷售比重，包括日本相關商品，透過高毛利商品銷售，提高整體獲利。

面對電子商務興起，造成線上零售持續蠶食鯨吞實體零售業績，不同於其他電商業者，三商家購將以穩固美廉社會員為基礎，以虛擬二樓門市的概念發展電子商務，並朝向跨界、跨平台與不同業態合作，增加來客數及客單價外，提升顧客黏著度。

此外，三商家購為求風險分散及永續經營，將持續發展毛利較高的餐飲業務，同時透過工作場域便利架的設置，搶攻辦公室商機，目前已有10幾個測試中。而在內湖瑞光美廉城超已發展餐飲業務，未來將複製其他通路，瞄準上班族需求。（編輯：郭萍英）1080524