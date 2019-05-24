貿易戰背後關鍵 台經院：川普態度多硬取決美股

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國總統川普動不動變臉，讓美中貿易戰增添許多變數，不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，川普的態度其實與美國股市有很大關係，「美國股市熱度，決定川普硬度」。

台經院今天舉辦景氣動向記者會，美中貿易戰成為討論重點，對於川普的態度轉變，孫明德指出，從他談話時機點與美國股市表現，可以發現有「弱美股，軟川普」的跡象。

孫明德表示，5月6日美股正處高點，川普揚言要對中國價值2000億美元的輸美產品加徵關稅，且後面3250億美元產品也不放過，美股應聲大跌；幾天後，川普以「一場口角」來形容不斷升溫的貿易戰，並指出談判沒有破裂，安撫市場的緊張情緒，美股開始反彈。

隨著美股上漲，孫明德指出，川普的態度又硬起來，祭出出口管制封殺華為，將貿易戰升級為科技戰，美股再次受挫；總言之，川普談話會因應當時經濟情況、美股溫度來決定其態度，視經濟情況來調整立場。

至於川普頻頻放話，是否影響下半年國際景氣，孫明德坦言，這波貿易風波已經影響到廠商信心，如果戰況沒有獲得緩解，未來廠商的進貨、調度、營運、投資都可能受到影響，這場戰爭片不只變成恐怖片，下半年變成災難片都有可能。（編輯：楊凱翔）1080524