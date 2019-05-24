宏碁躍上國際舞台 秀廢棄物回收成果

（中央社記者江明晏台北24日電）宏碁受邀參與聯合國環境規劃署召開的「廢棄物管理解決方案」全球對談，宏碁也分享，2018年回收的鋰電池、舊手機、平板、筆電等產品總量，相當於減少約20噸的碳排放量。

宏碁今天表示，受邀參與聯合國環境規劃署（UNEP）在日本大阪的國際環境科技中心（IETC）所召開的全球對談會議，在5月21日、22日的會議期間，宏碁以觀察員的身分出席，和所有與會者針對「整體廢棄物管理科技解決方案」主題展開全球對談，本次會議預計替6月將舉行的G20部長級會議和高峰會提供專家意見。

活動期間，宏碁也於場邊分享「宏碁地球回收計畫」的具體實踐和成果 ，在2018年期間，宏碁總計回收的鋰電池、舊手機、平板電腦和筆記型電腦等電子產品總量，相當於成功減少約20噸的碳排放量；此外，宏碁也分享正在推行的Project Humanity永續環境計畫，以公司內部的減塑挑戰為起點，主張藉由減少一次性塑料的使用，讓世界變得更美好。

全球對談的與會者包括各企業執行長、企業代表、政府決策者、社會和學術界代表等，此外，歐盟執行委員會、巴塞爾公約秘書處和國際固體廢物協會世界大會（ISWA）在內的合作夥伴也出席，所有的參與者皆將致力實踐聯合國2030年永續發展目標議程以及17項永續發展目標（SDGs），共同邁向環境永續的未來。（編輯：黃國倫）1080524