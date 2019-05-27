土耳其大買美廢鋼 豐興產品本週上漲

（中央社記者韋樞台北27日電）大陸鋼鐵產量加大，鐵礦砂需求增，澳洲鐵礦砂價格每公噸續漲至103.65美元，創下近年高價，加上土耳其出口美國鋼品降稅，大買美國貨櫃廢鋼，豐興本週廢鋼和鋼筋上漲。

豐興鋼鐵上週23日盤中，廢鋼收購價和鋼筋每公噸已上漲新台幣200元，本週每公噸再漲300元，短短數天已上漲500元。豐興鋼鐵最新廢鋼收購價每公噸新台幣8700元；鋼筋每公噸1萬7100元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1300元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週上漲7美元，每公噸305美元；美國貨櫃廢鋼報價本週大漲12美元，每公噸285美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸大漲3.25美元，由每公噸100.4美元漲至103.65美元。

豐興表示，觀察中國大陸鋼鐵產量增加，今年首季產量年增6%，加上巴西淡水河谷先前遭水壩潰堤淹水的鐵礦還未全面復產，因此澳洲鐵礦砂價格節節升高，上週創下每公噸破百美元的近年高價後，價格繼續攀升。

兩週前美國將土耳其出口美國的鋼鐵產品關稅由50%降為25%，有利土耳其鋼品出口，上週土耳其大買美國廢鋼，價格波動幅度大，上週盤中先調漲每公噸200元，本週再漲300元；估計後續土耳其持續加強採購貨櫃廢鋼，短期幾週內價格將易漲難跌。（編輯：楊玫寧）1080527