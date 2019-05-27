美中貿易紛爭未解 紡織業估半年浮現轉單效應

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）美中貿易戰前途未卜，紡織業者指出，台商早已將在中國生產基地移轉至東南亞國家，貿易戰對台廠並無太大影響，甚至受惠，預估轉單效應將在半年至1年內浮現。

1111人力銀行今天舉行「前進傳統產業意願調查」記者會，紡拓會秘書長黃偉基、儒鴻執行副總經理王樹文今天均出席活動。

美國宣布10日起正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，緊接著13日正式公布第三波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單，清單包含衣物、家居商品、手機、筆電等消費品。

黃偉基指出，中國在2008年實施「勞動合同法」後，由於基本工資提高，促使許多早期在大陸設廠的台商加速將生產基地轉向越南、柬埔寨、印尼等東南亞國家。

他說，留在中國的紡織廠多以內需市場為主，生產棉、毛、絲、麻等材質商品。轉移生產基地則是以生產機能性、環保性的衣服為大宗，台商已經移轉生產基地多時，再加上創新、研發驅動成長，因此，美中貿易戰對台灣紡織廠沒有太大損失，甚至有些企業還受惠於轉單效應，在越南、孟加拉的廠商收益還不錯。

王樹文則說，很多業者仍在觀望中，由於美國總統川普難以預測，美國是否會針對3000億美元中國輸美商品加徵關稅，目前還是未知數。不過，儒鴻在中國已經轉移的差不多了，只有少量賣布給中國成衣廠，美中貿易摩擦對儒鴻來說影響不大。

不過，王樹文坦言，開發成衣約耗時2年，即使壓縮到1年完成開發、設計、測試，成衣業者也無法立刻受惠於轉單效應，已經製造中的「轉不出去」。

他指出，「一定會有轉單效應」，但實際效應、發生時間還有待觀望，保守估計約半年到1年時間台商才會受惠於轉單效應。（編輯：張均懋）1080527