國發基金天使投資傳捷報 通過投資26家

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發基金為了扶植新創發展，活絡天使投資，持續執行天使投資方案，截至5月22日止，天使投資方案已完成審議38家投資申請案，並通過投資26家新創事業，通過率近7成。

國發會致力於扶植創新創業、打造適合新創發展的生態環境，國發會主委陳美伶今天在亞洲矽谷活動上表示，政府現在面對的是下一代的需求，「我們要做的事情，是讓下一代看到未來」。

在扶植創新創業上，國發會推動的亞洲矽谷計畫，持續舉辦創業英雄營，將有創業精神的青年送往美國矽谷創業學校（Draper University），接受10周創業課程培訓，而國發基金的創業天使投資方案，可健全台灣天使投資環境，目前也有一定成果。

國發基金2017年通過創業天使投資方案，並匡列新台幣10億元辦理，藉由與天使投資人共同投資，提供新創企業創立初期營運資金，天使投資人也可運用其投資經驗，協助輔導被投資事業後續發展。

為了加大誘發投資力道，國發基金今年1月宣布調整精進創業天使投資方案，主要有4大改變，分別是個案投資金額從上限1000萬元提高至2000萬元、放寬申請適用對象、簡化小額投資流程以及調整基金退場年限，促使天使投資方案執行上更為靈活。

國發基金今天指出，截至今年5月22日止，天使投資方案已完成審議38家投資申請案，並通過投資26家新創事業，其中25家為投資評估審議會通過投資案、1家是300萬小額搭配投資案，通過率達68.42%；經統計，國發基金核准投資金額約3.41億元，民間天使投資人搭配投資約3.17億元。（編輯：林沂鋒）1080527