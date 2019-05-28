更多編輯台推薦新聞：
詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰
運動

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵
國際

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

美股休市歐股走高 台股拚持穩

最新更新：2019/05/28 09:04
MSCI權重調整28日盤後生效，分析師認為，台股本波低點10289點不宜破，觀察蘋概三王何時持穩。（中央社檔案照片）
MSCI權重調整28日盤後生效，分析師認為，台股本波低點10289點不宜破，觀察蘋概三王何時持穩。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北28日電）美股休市一天，川普發表美中談判正面談話，成為歐股走高因素之一，台股27日量縮小漲，收10334.13點，加上MSCI權重調整今天盤後生效，分析師認為，本波低點10289點不宜破，觀察蘋概三王何時持穩。

美股因陣亡將士追悼日休市一天；歐洲議會此次選舉結果仍由中間派勢力保有主導地位，令市場鬆一口氣，同時飛雅特克萊斯勒汽車公司可能與雷諾汽車合併也帶動投資人信心，歐股今天走高。而正訪問日本的美國總統川普，就美、中貿易談判發表正面談話，也對歐股發揮推升作用。

台股27日漲5.85點，收在10334.13點，成交值為新台幣918.84億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣57.79億元。自營商賣超8.86億元，投信賣超2.11億元，外資及陸資賣超46.82億元。

MSCI明晟半年度權重調整、台股權重遭三降將於今天收盤生效。本次在個股權重調整計有19檔調升、13檔調降，其中台積電調升最多，升幅0.18968個百分點；鴻海調降最多，降幅0.27490個百分點；MSCI全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等5檔。

台北國際電腦展今天登場，海內外科技大廠齊聚一堂，展示各項新品、新技術，聚焦多項創新產品如AI、自駕車、5G、智慧語音助理、電競PC／NB等。受到美中貿易戰及華為風暴影響，法人近期操作科技股相對不積極，不過，5G、物聯網、車聯網及工業物聯網等相關概念股仍可觀察。

日盛投顧指出，台股週一盤中高低價差只有60點，呈現量縮震盪，觀望氣氛濃厚，OTC指數已連續第四根黑K棒，走勢相對加權指數疲弱，目前短線支撐為130點整數關卡。

分析師指出，今天觀盤重點包括，中美貿易談判最新動態短線將影響全球股市，台股量縮價不穩，本波低點10289點不宜跌破，多方基本要求則要觀察蘋概三王何時持穩，先拉內需產業股，再攻電子人氣股才有機會。（編輯：郭萍英）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報