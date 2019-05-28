美股休市歐股走高 台股拚持穩

（中央社記者江明晏台北28日電）美股休市一天，川普發表美中談判正面談話，成為歐股走高因素之一，台股27日量縮小漲，收10334.13點，加上MSCI權重調整今天盤後生效，分析師認為，本波低點10289點不宜破，觀察蘋概三王何時持穩。

美股因陣亡將士追悼日休市一天；歐洲議會此次選舉結果仍由中間派勢力保有主導地位，令市場鬆一口氣，同時飛雅特克萊斯勒汽車公司可能與雷諾汽車合併也帶動投資人信心，歐股今天走高。而正訪問日本的美國總統川普，就美、中貿易談判發表正面談話，也對歐股發揮推升作用。

台股27日漲5.85點，收在10334.13點，成交值為新台幣918.84億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣57.79億元。自營商賣超8.86億元，投信賣超2.11億元，外資及陸資賣超46.82億元。

MSCI明晟半年度權重調整、台股權重遭三降將於今天收盤生效。本次在個股權重調整計有19檔調升、13檔調降，其中台積電調升最多，升幅0.18968個百分點；鴻海調降最多，降幅0.27490個百分點；MSCI全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等5檔。

台北國際電腦展今天登場，海內外科技大廠齊聚一堂，展示各項新品、新技術，聚焦多項創新產品如AI、自駕車、5G、智慧語音助理、電競PC／NB等。受到美中貿易戰及華為風暴影響，法人近期操作科技股相對不積極，不過，5G、物聯網、車聯網及工業物聯網等相關概念股仍可觀察。

日盛投顧指出，台股週一盤中高低價差只有60點，呈現量縮震盪，觀望氣氛濃厚，OTC指數已連續第四根黑K棒，走勢相對加權指數疲弱，目前短線支撐為130點整數關卡。

分析師指出，今天觀盤重點包括，中美貿易談判最新動態短線將影響全球股市，台股量縮價不穩，本波低點10289點不宜跌破，多方基本要求則要觀察蘋概三王何時持穩，先拉內需產業股，再攻電子人氣股才有機會。（編輯：郭萍英）1080528